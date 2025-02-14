Інтерфакс-Україна
Події
09:44 14.02.2025

Радіаційний фон на ЧАЕС у нормі - ДСНС

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Радіаційний фон на ЧАЕС у нормі - ДСНС
Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій України інформує, що «після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми».

«На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень. Моніторинг триває. Ситуація під контролем», - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм.

Як повідомлялося з посиланням на президента Володимира Зеленського, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, сталася пожежа, яку на даний момент вже загасили, але пошкодження суттєві.

"Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції", - написав Зеленський у телеграм у п'ятницю вранці.

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС в ніч на 14 лютого – дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.

Теги: #чаес #радіаційний_фон

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