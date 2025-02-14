Війська РФ за добу втратили 1200 осіб та 157 од. техніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1200 окупантів, 17 танків, 16 бронемашин, 81 артсистему, 152 БПЛА, а також 157 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 855480 (+1200) осіб, танків ‒ 10057 (+17) од, бойових броньованих машин ‒ 20910 (+16) од, артилерійських систем – 23115 (+81) од, РСЗВ – 1282 (+4) од, засоби ППО ‒ 1066 (+3) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25224 (+152), крилаті ракети ‒ 3063 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 37252 (+156) од, спеціальна техніка ‒ 3745 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid023VLiVurRr2XSN5amVHoQyj3qRBZtcs2T2DB9iJpRN347nBNFgdUTp4LcyxsbeBXUl