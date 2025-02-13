Зеленський і прем'єр-міністр Іспанії обговорили глибшу взаємодію з Європою задля спільної безпеки

Президент України Володимир Зеленський обговорив с прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом глибшу взаємодію з Європою та зокрема з Іспанією заради спільної безпеки.

"Провів розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і подякував йому за підтримку України та нашого народу з боку Іспанії. Я також поінформував про мою розмову з президентом Трампом – змістовну дискусію, яка забезпечила більшу ясність у ключових питаннях", - написав Зеленський у телеграмі.

Президент зазначив, що Україна продовжуватиме зміцнювати співпрацю з американськими партнерами, і, звичайно, глибше взаємодіяти в усій Європі, що є вкрай необхідним. "Безпека – це наша спільна відповідальність", - підкреслив він.

Зеленський подякував Іспанії за те, що Україна може розраховувати на підтримку політичних і дипломатичних зусиль, спрямованих на зміцнення безпеки в Європі.

"Ми також обговорили співпрацю через міністерство національної єдності України для підтримки українців і подальшого зміцнення зв’язків між Україною та Іспанією", - додав Зеленський.