Інтерфакс-Україна
Події
22:12 13.02.2025

Зеленський і прем'єр-міністр Іспанії обговорили глибшу взаємодію з Європою задля спільної безпеки

1 хв читати
Зеленський і прем'єр-міністр Іспанії обговорили глибшу взаємодію з Європою задля спільної безпеки

Президент України Володимир Зеленський обговорив с прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом глибшу взаємодію з Європою та зокрема з Іспанією заради спільної безпеки.

"Провів розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і подякував йому за підтримку України та нашого народу з боку Іспанії. Я також поінформував про мою розмову з президентом Трампом – змістовну дискусію, яка забезпечила більшу ясність у ключових питаннях", - написав Зеленський у телеграмі.

Президент зазначив, що Україна продовжуватиме зміцнювати співпрацю з американськими партнерами, і, звичайно, глибше взаємодіяти в усій Європі, що є вкрай необхідним. "Безпека – це наша спільна відповідальність", - підкреслив він.

Зеленський подякував Іспанії за те, що Україна може розраховувати на підтримку політичних і дипломатичних зусиль, спрямованих на зміцнення безпеки в Європі.

"Ми також обговорили співпрацю через міністерство національної єдності України для підтримки українців і подальшого зміцнення зв’язків між Україною та Іспанією", - додав Зеленський. 

Теги: #санчес #співпраця #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:51 21.05.2025
Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

20:37 21.05.2025
Зеленський відзначив держнагородами 19 вчених

Зеленський відзначив держнагородами 19 вчених

17:06 21.05.2025
Рютте обговорив з Зеленським зусилля щодо забезпечення справедливого та міцного миру

Рютте обговорив з Зеленським зусилля щодо забезпечення справедливого та міцного миру

22:28 20.05.2025
Зеленський провів розмову з Стармером

Зеленський провів розмову з Стармером

21:54 20.05.2025
Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

19:34 20.05.2025
Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

19:21 20.05.2025
Спроба Зеленського схилити Трампа на свій бік провалюється

Спроба Зеленського схилити Трампа на свій бік провалюється

18:39 20.05.2025
Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії двосторонню співпрацю і фінансування виробництва дронів

Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії двосторонню співпрацю і фінансування виробництва дронів

17:45 20.05.2025
Зеленський після розмови з Мерцом: Максимально координуємо контакти та кроки, важливо зберігати єдність

Зеленський після розмови з Мерцом: Максимально координуємо контакти та кроки, важливо зберігати єдність

16:45 20.05.2025
Зеленський та фон дер Ляєн обговорили підготовку до 18-го пакету санкції проти РФ

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили підготовку до 18-го пакету санкції проти РФ

ВАЖЛИВЕ

Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

ОСТАННЄ

Єрмак: першим кроком після переговорів з РФ має бути реалізація домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000"

Законопроєкт США щодо жорстких санкцій проти РФ вже має 81 співавтора - Маркарова

РФ посилює атаки на багатьох напрямках, заявляють в РНБО

Мерц не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни в Україні

Лисак, Генштаб та DeepState спростовують інформацію про вихід окупантів на кордон Дніпропетровської області

США мають варіанти посилення санкцій проти РФ, якщо це буде необхідно – Рубіо

Кошта по телефону запевнив Зеленського в підтримці української позиції щодо припинення вогню

США проведуть аналіз наданої Україні допомоги для виявлення можливих маніпуляцій і незаконних привласнень – Рубіо

Голова НКЕК Олександр Животовський залишив посаду

Напередодні Дня Києва вчинена спроба блокування Музея на Поштовій площі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА