Інтерфакс-Україна
Події
20:46 13.02.2025

Фінляндія розмістить війська передового базування НАТО в Лапландії

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Фінляндія розмістить війська передового базування НАТО в Лапландії
Фото: Pixabay

Фінляндія ухвалила рішення розмістити військові підрозділи передового базування НАТО (FLF, Forward Land Forces) у Лапландії, повідомив міністр оборони країни Антті Хаккянен у четвер газеті Helsingin Sanomat після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

"Війська FLF будуть дислоковані в Рованіємі та Соданкюля (Північ Фінляндії, Лапландія)", - сказав він.

Хаккянен повідомив, що минулого тижня він ухвалив адміністративне рішення з цього питання і тепер поінформував про це союзників з НАТО.

У Соданкюля і Рованіємі базується єгерська бригада Сил оборони Фінляндії, яка є найпівнічнішим підрозділом Сил оборони Фінляндії, що спеціалізується на арктичній підготовці та протиповітряній обороні.

У вересні повідомлялося, що чисельність військ FLF, які час від часу перебуватимуть у Фінляндії, становитиме близько тисячі солдатів.

За виняткових обставин за рішенням НАТО чисельність може бути збільшена до кількох тисяч осіб. У кризовій ситуації вони почнуть обороняти східний кордон НАТО у Фінляндії.

Повідомлялося також, що у Фінляндії розмістять дві штаб-квартири НАТО: штаб-квартиру сухопутних військ Північної Європи і штаб-квартиру військ передового базування.

За словами Хаккянена, підготовка військ FLF просувається "досить добре". "Те ж саме можна сказати і про штаб-квартиру сухопутних військ НАТО, яка буде розташовуватися у Фінляндії", - додав він.

Теги: #нато #війська #фінляндія

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