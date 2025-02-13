Готується запуск іще чотирьох блоків на Хмельницькій АЕС - Зеленський

Готується запуск іще чотирьох блоків на Хмельницькій атомній електростанції, перший етап - запуск двох блоків, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Загалом готуємо для України запуск іще чотирьох блоків. Перший етап – два блоки, плюс 2,2 ГВт, і згодом другий етап – іще два блоки, американські, до речі, блоки будуть потім – компанії Westinghouse – теж 2,2 ГВт", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За його словами, робота над добудовою станції ведеться з американськими партнерами.

Як повідомлялося, 11 лютого Верховна Рада України прийняла закон про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції.