Інтерфакс-Україна
Події
19:42 13.02.2025

Сенат затвердив Кеннеді-молодшого на посаду очільника МОЗ США

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Сенат затвердив Кеннеді-молодшого на посаду очільника МОЗ США

Верхня палата Конгресу США підтримала кандидатуру Роберта Кеннеді-молодшого на пост глави МОЗ, повідомляє CNN.

За Кеннеді проголосували 52 сенатори, 48 проголосували проти.

Минулого тижня комітет Сенату з фінансів проголосував на підтримку Кеннеді-молодшого. Його затвердили з різницею в один голос: усі 14 республіканців у комітеті проголосували за його кандидатуру, 12 демократів і один незалежний член - проти.

Американські ЗМІ нагадують, що очільник МОЗ - відомства з бюджетом $1,7 трлн - стежить, зокрема, за рекомендаціями в галузі вакцинації та за заходами із забезпечення громадської охорони здоров'я, за інспекціями лікарень і контролем якості їжі, забезпеченням медичним страхуванням, вивченням небезпечних захворювань.

Кеннеді-молодший - племінник президента Джона Кеннеді і син генпрокурора Роберта Кеннеді. Він планував брати участь у виборах президента США, але зняв свою кандидатуру і підтримав Трампа. ЗМІ називають Кеннеді активним діячем антищеплювального руху. Зокрема, він висловлював думку, що вакцини спричиняють у дітей аутизм, а також був заблокований у соцмережі Iнстаграм за поширення дезінформації в період пандемії коронавірусу.

 

 

 

Теги: #сенат #глава #моз

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