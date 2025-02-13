Зеленський і Туск обговорили умови, необхідні для справжнього миру

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12987

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Обговорили умови, необхідні для тривалого й справжнього миру в Україні, та погодилися, що жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі в четвер.

Окрім того, президент проінформував Туска про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Співрозмовники також обговорили ключові меседжі та необхідність координації позицій усіх європейців для досягнення успішних результатів для всієї Європи.

"Наголосив, що Україна має вести переговори з позиції сили, із сильними та надійними гарантіями безпеки, і що членство в НАТО було б найбільш економічно вигідним для партнерів. Іншою важливою гарантією є серйозні інвестиції в українську оборонну промисловість", - зазначив президент.

Віе застеріг світових лідерів від довіри словам Володимира Путіна про його нібито готовність завершити війну.