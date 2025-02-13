Інтерфакс-Україна
Події
19:09 13.02.2025

Зеленський і Туск обговорили умови, необхідні для справжнього миру

1 хв читати
Зеленський і Туск обговорили умови, необхідні для справжнього миру
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12987

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Обговорили умови, необхідні для тривалого й справжнього миру в Україні, та погодилися, що жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі в четвер.

Окрім того, президент проінформував Туска про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Співрозмовники також обговорили ключові меседжі та необхідність координації позицій усіх європейців для досягнення успішних результатів для всієї Європи.

"Наголосив, що Україна має вести переговори з позиції сили, із сильними та надійними гарантіями безпеки, і що членство в НАТО було б найбільш економічно вигідним для партнерів. Іншою важливою гарантією є серйозні інвестиції в українську оборонну промисловість", - зазначив президент.

Віе застеріг світових лідерів від довіри словам Володимира Путіна про його нібито готовність завершити війну.

 

Теги: #польща #зеленський #туск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:37 21.05.2025
Зеленський відзначив держнагородами 19 вчених

Зеленський відзначив держнагородами 19 вчених

17:54 21.05.2025
Туск: корабель "тіньового флоту" РФ здійснював підозрілі маневри біля енергокабелю між Польщею та Швецією

Туск: корабель "тіньового флоту" РФ здійснював підозрілі маневри біля енергокабелю між Польщею та Швецією

17:06 21.05.2025
Рютте обговорив з Зеленським зусилля щодо забезпечення справедливого та міцного миру

Рютте обговорив з Зеленським зусилля щодо забезпечення справедливого та міцного миру

16:53 21.05.2025
Польща вироблятиме електроніку для ЗРК Patriot - Міноборони

Польща вироблятиме електроніку для ЗРК Patriot - Міноборони

13:03 21.05.2025
Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти РФ

Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти РФ

11:32 21.05.2025
Туск: Україна має бути в НАТО, це питання нашої безпеки, а не симпатій

Туск: Україна має бути в НАТО, це питання нашої безпеки, а не симпатій

09:54 21.05.2025
Туск: Ми не відправимо польські війська в Україну

Туск: Ми не відправимо польські війська в Україну

22:52 20.05.2025
З 5 червня ЄС скасовує "торговий безвіз" з Україною — Туск

З 5 червня ЄС скасовує "торговий безвіз" з Україною — Туск

22:28 20.05.2025
Зеленський провів розмову з Стармером

Зеленський провів розмову з Стармером

21:54 20.05.2025
Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

ВАЖЛИВЕ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

ОСТАННЄ

Мерц не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни в Україні

Лисак, Генштаб та DeepState спростовують інформацію про вихід окупантів на кордон Дніпропетровської області

США мають варіанти посилення санкцій проти РФ, якщо це буде необхідно – Рубіо

Кошта по телефону запевнив Зеленського в підтримці української позиції щодо припинення вогню

США проведуть аналіз наданої Україні допомоги для виявлення можливих маніпуляцій і незаконних привласнень – Рубіо

Голова НКЕК Олександр Животовський залишив посаду

Напередодні Дня Києва вчинена спроба блокування Музея на Поштовій площі

Генштаб ЗСУ: Заяви ворога про нібито завершення бойових дій у Курській області "не відповідають реальній обстановці"

Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, час і місце для відповідальності за воєнні злочини будуть пізніше – Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА