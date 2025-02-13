Інтерфакс-Україна
Події
18:44 13.02.2025

Глава Пентагону: Відкидаю аргументи, що якщо ми зараз сядемо за стіл переговорів, ми підемо на поступки Путіну

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Глава Пентагону Піт Гегсет відкинув аргументи, що сісти за сіл перемовин про встановлення миру в Україні зараз означатиме поступки Володимиру Путіну.

“Я хотів би почати з аргументів, які були висунуті, що якимось чином зараз сісти за стіл переговорів — це зробити поступки Владіміру Путіну, на які ми, президент Сполучених Штатів, не повинен іти. Я просто відкидаю це навідріз. Є причина, чому переговори відбуваються саме зараз”, - сказав Гегсет на пресконференції Брюселі після зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Також він додав, що у 2014 році Путін вторгнуся до Криму, що було не під час президентства Дональда Трампа.

“Протягом чотирьох років, з 2016 по 2020 рік, російської агресії не було. У 2022 році Владімір Путін напав на Україну. Знову ж таки, не тоді, коли президент Трамп був президентом Сполучених Штатів. Тому будь-яке припущення, що президент Трамп робить щось інше, ніж веде переговори з позиції сили, на перший погляд, є історично неправдивим і не відповідає дійсності”, - заявив Гегсет.

Теги: #перемовини #гегсет

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