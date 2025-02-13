Інтерфакс-Україна
Події
16:56 13.02.2025

На посади фахівців із супроводу ветеранів подалися понад 1,2 тис. кандидатів

1 хв читати
На посади фахівців із супроводу ветеранів подалися понад 1,2 тис. кандидатів

Завершився прийом заявок від кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, в рамках якого подалося 1226 кандидатів, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Згідно з повідомленням міністерства, надалі кандидати пройдуть відбір: тестування – психологічне та на знання законодавства; співбесіда (20-30 хв.) – оцінка професійних знань, досвіду, комунікативних навичок, мотивації та вміння працювати з ветеранами; формування рейтингу кандидатів; оголошення результатів – протягом 3 днів після завершення відбору на сайті місцевої влади та через електронну пошту.

"Перевага надаватиметься ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць. Головний критерій – професійні якості та їхня здатність ефективно допомагати ветеранам", - додали в Мінветеранів.

Як повідомлялося, на кінець грудня 2024 року 459 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб були працевлаштовані, і ще 573 кандидати були рекомендовані до працевлаштування.

Теги: #супровід #ветерани #фахівці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:28 21.05.2025
Кабмін розширив повноваження Мінветеранів в сферах підтримки інтересів ветеранів та членів їхніх родин

Кабмін розширив повноваження Мінветеранів в сферах підтримки інтересів ветеранів та членів їхніх родин

21:54 20.05.2025
Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

15:54 16.05.2025
Кабмін вніс ряд змін для удосконалення системи соцзахисту ветеранів та членів їхніх родин

Кабмін вніс ряд змін для удосконалення системи соцзахисту ветеранів та членів їхніх родин

14:52 14.05.2025
Громади мають доплачувати ветеранам-викладачам курсу "Захист України" в школах - Верещук

Громади мають доплачувати ветеранам-викладачам курсу "Захист України" в школах - Верещук

10:36 09.05.2025
"Метінвест" долучився до створення в Запоріжжі ветеранського хабу разом із Мінветеранів та владою міста

"Метінвест" долучився до створення в Запоріжжі ветеранського хабу разом із Мінветеранів та владою міста

19:00 03.05.2025
Кличко відвідав змагання ветеранів  "Київ незламний"

Кличко відвідав змагання ветеранів  "Київ незламний"

17:30 23.04.2025
На Київщині провели перше заняття з дайвінгу для ветеранів - Нацполіція

На Київщині провели перше заняття з дайвінгу для ветеранів - Нацполіція

12:26 17.04.2025
Столиця надала 18 тис. кв. м приміщень для ветеранських, реабілітаційних і волонтерських організацій

Столиця надала 18 тис. кв. м приміщень для ветеранських, реабілітаційних і волонтерських організацій

12:51 12.04.2025
Кабмін затвердив механізм фінансування розширеного переліку безоплатних медпослуг ветеранам на рівні первинної меддопомоги

Кабмін затвердив механізм фінансування розширеного переліку безоплатних медпослуг ветеранам на рівні первинної меддопомоги

17:46 04.04.2025
Ветеран Нацгвардії, Герой України Фінашин: Не можу сказати, що якась країна виграла "ветеранку"

Ветеран Нацгвардії, Герой України Фінашин: Не можу сказати, що якась країна виграла "ветеранку"

ВАЖЛИВЕ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: Заяви ворога про нібито завершення бойових дій у Курській області "не відповідають реальній обстановці"

Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, час і місце для відповідальності за воєнні злочини будуть пізніше – Рубіо

В Європі продовжує діяти російська мережа агентів і "культурних" організацій, направлених на поширення пропаганди про Захід та Україну – ЗМІ

Шмигаль вважає погодження ЄС створення механізму SAFE надзвичайно потрібним й нагальним рішенням

За моніторинг та зрив західної військової підтримки України у ГРУ РФ відповідає спецпідрозділ хакерів – Міноборони Нідерландів

Протягом року реформа системи розміщення МАФів охопить усі райони Києва

Туск: корабель "тіньового флоту" РФ здійснював підозрілі маневри біля енергокабелю між Польщею та Швецією

Страти росіянами українських військовополонених набули системного характеру, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом Росії - МЗС

Під загрозою індоктринації перебувають 1,6 млн дітей на тимчасово окупованих територіях – віцеспікер Ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА