На посади фахівців із супроводу ветеранів подалися понад 1,2 тис. кандидатів

Завершився прийом заявок від кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, в рамках якого подалося 1226 кандидатів, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Згідно з повідомленням міністерства, надалі кандидати пройдуть відбір: тестування – психологічне та на знання законодавства; співбесіда (20-30 хв.) – оцінка професійних знань, досвіду, комунікативних навичок, мотивації та вміння працювати з ветеранами; формування рейтингу кандидатів; оголошення результатів – протягом 3 днів після завершення відбору на сайті місцевої влади та через електронну пошту.

"Перевага надаватиметься ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць. Головний критерій – професійні якості та їхня здатність ефективно допомагати ветеранам", - додали в Мінветеранів.

Як повідомлялося, на кінець грудня 2024 року 459 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб були працевлаштовані, і ще 573 кандидати були рекомендовані до працевлаштування.