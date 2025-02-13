Процес поховання захисників на Національному військовому меморіальному кладовищі розтягнеться на багато років - НВМК

ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" заявляє, що процес поховання захисників на кладовищі розтягнеться на багато років.

"Цього року Національне військове меморіальне кладовище має бути відкрите для поховань полеглих Захисників і Захисниць. Перші поховання та перепоховання здійснюватимуться відразу після завершення будівельних робіт і введення в експлуатацію першого пускового комплексу першої черги будівництва НВМК, а також отримання сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта", - йдеться у повідомлені НВМК.

Зазначається, що також у 2025 році продовжуватиметься будівництво першої черги і розпочнеться будівництво другої.

"На кладовищі ховатимуть захисників поступово: процес розтягнеться на багато років. Національне військове меморіальне кладовище стане символом вдячності, місцем спомину та гідного вшанування наших Захисників", - додали в держустанові.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів ДУ "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді поблизу Києва.

27 березня 2024 року тоді ще в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планується до 2027 року. Пізніше він повідомив, що перші поховання передбачаються на початку або в середині осені 2024 року.

30 червня Порхун повідомив, що проєктна документація на будівництво першої черги НВМК пройшла держекспертизу з позитивними висновками, а 4 липня НВМК оголосило тендер для пошуку підрядної організації на будівництво першої черги й проєктування другої.

На початку листопада 2024 року НВМК домовилося з "Укрдержбудекспертизою" про технагляд під час будівництва першої черги меморіального кладовища, а 15 листопада повідомило про проведення робіт з влаштування дренажної системи й мережі дощової каналізації на території НВМК.

31 грудня в НВМК заявили, що 2025 року мають намір розпочати почесні поховання та перепоховання захисників і захисниць, а також здійснити перші перепоховання на НВМК видатних українців, які боролися за незалежність України у ХХ столітті, але були поховані за межами держави.