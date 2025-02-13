Інтерфакс-Україна
Події
13:54 13.02.2025

Київ відкидає звинувачення щодо "дискредитаційної кампанії" проти офіційного Будапешту

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Київ відкидає звинувачення щодо "дискредитаційної кампанії" проти офіційного Будапешту

Київ категорично відкидає будь-які звинувачення угорської сторони про нібито розгортання "дискредитаційної кампанії" проти керівництва цієї країни та заявляє, що залишається відданим принципам партнерства та завжди відкритий до діалогу.

"Україна категорично відкидає будь-які звинувачення угорської сторони про нібито розгортання "дискредитаційної кампанії" проти керівництва цієї країни. Україна ніколи не вела і не вестиме жодних подібних кампаній проти партнерів, зокрема сусідньої Угорщини. Тим більше не маємо намірів втручатися у внутрішні справи інших країн", - йдеться в коментарі МЗС України на сайті у четвер.

Зазначається, що відповідна позиція було чітко доведена 10 лютого у Києві під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Олександра Міщенка із заступником міністра - парламентським державним секретарем Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяром.

"Незважаючи на конструктивний прийом угорського колеги в Києві та організацію на термінове прохання зовнішньополітичного відомства Угорщини усіх запитуваних зустрічей, виявилося, що головною метою пана Мадяра була зйомка у центрі української столиці провокативного відео із маніпулятивними заявами та дискредитацією керівництва України", - йдеться у коментарі українського зовнішньополітичного відомства.

"Ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії", - наголошується у коментарі. "Як зазначалося під час зустрічі, такі дії угорських посадовців можуть слугувати виключно інтересам Російської Федерації, яка прагне сіяти розбрат", - продовжує МЗС України.

"Україна була і залишається відданою принципам партнерства та завжди відкрита до чесного і конструктивного діалогу, спрямованого на зміцнення взаєморозуміння і співпраці з усіма державами, які поділяють цінності демократії та верховенства права", - резюмує МЗС України.

Як повідомлялось, 4 лютого лідер фракції партії влади Угорщини "Фідес" Мате Кочиш у фейсбуці заявив, що за інформацією угорських спецслужб, Україна розгорнула кампанію з очорнення прем'єра Віктора Орбана. Він додав, що Україна витратила "чималі кошти" на операцію, і "робота зі збору інформації та фабрикації фейкових новин українцями вже розпочалася". Доказів, які б підкріплювали слова депутата "Фідес", він не навів.

Теги: #угорщина #мзс_україни #реакція

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