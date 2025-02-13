СБУ: Пропозиції щодо застосування санкцій було винесено з огляду на загрози держбезпеці

Пропозиції щодо застосування санкцій стосовно п'яти фізичних осіб - громадянина Ізраїлю Ігоря Коломойського, громадян України Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Петра Порошенка та Віктора Медведчука - на розгляд РНБО було винесено з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку згаданих осіб, заявляє Служба безпеки України.

"Більшість із вказаних підсанкційних осіб наразі вже є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займаються Служба безпеки України чи інші правоохоронні чи антикорупційні органи", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

В СБУ уточнюють: "Зокрема, Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України".

За даними слідства, під час виконання повноважень президента високопосадовець (Порошенко – ІФ-У) поставив Україну в енергетичну залежність від РФ і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік.

За матеріалами СБУ, Коломойському було повідомлено про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо.