Інтерфакс-Україна
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10:07 13.02.2025

Країни-члени ЄС повинні бути впевнені в стабільності українських інституцій після вступу України - Стефанішина

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Країни-члени ЄС повинні бути впевнені в стабільності українських інституцій після вступу України - Стефанішина

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, країни-члени Європейського Союзу повинні бути впевнені, що українські інституції стабільні і продовжуватимуть функціонувати так само після вступу України в ЄС.

Згідно з повідомленням Офісу віцепрем'єра по результатам онлайн-участі Стефанішиної у конференції "Справедливі суди: чи ми робимо достатньо?", вона наголосила, що довіра до держави формується саме через спроможні інституції, і їх побудова є однією з ключових цілей дорожніх карт – документів, які визначають плани трансформацій України на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Ми маємо думати вже зараз про те, як переходити до формату, коли українські державні органи, чи то органи суддівського врядування, чи органи, відповідальні за державну службу, будуть здатні забезпечити неупереджену оцінку доброчесності кандидатів, до якої буде довіра суспільства. І такі органи матимуть такі ж мандати, як і конкурсні комісії, у складі яких є міжнародні експерти, але вже як національні органи, це питання потрібно обговорювати вже зараз для ухвалення оптимального рішення", - сказала Стефанішина, відповідаючи на питання про роль міжнародних експертів у процесі добору суддів і в суддівські органи.

Віцепрем'єр таклж відзначила, що на завершальному етапі, коли Україна приєднається до Євросоюзу, країни-члени ЄС повинні бути впевнені, що українські інституції стабільні, до них є довіра, вони працюють і продовжуватимуть функціонувати так само після вступу в ЄС.

Теги: #стефанішина #єс

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