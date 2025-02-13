Інтерфакс-Україна
Події
09:37 13.02.2025

Безпілотники Shahed порушили повітряний простір Молдови, два вибухнули - Санду

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Безпілотники Shahed порушили повітряний простір Молдови, два вибухнули - Санду

Випущені Росією "Шахеди" знову порушили повітряний простір Молдови, два дрони вибухнули на молдавській території, повідомила президентка Молдови Мая Санду.

"Війна Росії проти України знову перетнула кордон Молдови. Безпілотники "Shahed" порушили наш повітряний простір, два з них вибухнули на нашій землі, поставивши під загрозу життя молдован. Росія не поважає кордонів, нападає на цивільних, поширює терор. Її війна проти України є злочинною. Залиште нас, мирні народи, у спокої", - написала вона в соцмережі Х.

Теги: #молдова #шахеди

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