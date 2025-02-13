У Чорному морі ворожі кораблі відсутні

Станом на 6:00 четверга, в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

Так, станом на 06:00 середи в Чорному морі ворожі кораблі відсутні, у Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

" За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна; до Азовського моря – 4 судна", - сказано в повідомленні.