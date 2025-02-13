13 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1086 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1086 RUSSIAN AGRESSION

13 лютого відзначають Всесвітній день радіо, День народження кінокамери, День інтернет-друзів, День подруг, Міжнародний день шаурми, Міжнародний день прийняття себе.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Мартиніана.

Всесвітній день радіо

Проголошений у 2011 році державами-членами ЮНЕСКО та затверджений Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй у 2012 році як Міжнародний день ООН, 13 лютого став Всесвітнім днем радіо. Радіо, як технологія, наука, засіб комунікації та система програмування звукових елементів, сягає своїм корінням 1800-х років… тож можна з упевненістю стверджувати, що цей засіб масової інформації існує вже друге століття.

Завдяки простоті й дешевизні ним можливо охопити найбідніші верстви населення та віддалені райони, де поки що недоступні інші види комунікації. Також радіо — це екстрений зв’язок під час надання допомоги в разі стихійних чи техногенних катастроф. Унікальна властивість радіо в тому, що воно має великий вплив на настрої суспільства, водночас надає можливість висловитися та бути почутим представникам різних громадських та політичних структур.

День народження кінокамери

13 лютого увесь світ відзначає День народження кінокамери, яку запатентували брати Огюст та Луї Люм’єр у 1895 році. Першу кінокамеру винахідники назвали сінематографом.

День інтернет-друзів

День, присвячений дружбі, що зав'язалася через цифрові платформи. В епоху, коли онлайн-взаємодія є такою ж невід'ємною частиною нашого соціального життя, як і особисті зв'язки, цей день визнає цінність і важливість дружби, зародженої в інтернеті.

День подруг

Міжнародний день жіночої дружби - День подруг, заведено відзначати 13 лютого кожного року. Це неофіційне свято, яке було названо за аналогією до Дня Святого Валентина. У цей день подруги по всьому світі збираються разом, влаштовуючи посиденьки.

Міжнародний день прийняття себе

Міжнародний день любові до себе вважається днем, коли люди турбуються про власні почуття та приймають себе такими, якими вони є насправді, з усіма недоліками та недосконалостями. Напередодні Дня закоханих, 13 лютого, багатьом необхідно відчути любов до себе, адже не кожен має другу половинку для святкування 14 лютого.

Міжнародний день шаурми

Міжнародний день шаурми є неофіційним святом, яке відзначається в усьому світі з 2011 року. 13 лютого вважається датою святкування дня, коли можна без сумнівів куштувати шаурму.

Шаурма є продуктом арабського походження, приготованого з м’яса барану, нарізаного тонкими шматочками. М’ясний делікатес оброблюється на гострому шпилі, що обертається, та поступово обсмажується. Шаурма є вуличною їжею, фаст-фудом та особливо популярна у країнах Леванту, Аравійського півострова та Єгипті. Але і наші співвітчизники, європейці, американці не проти скуштувати смачне м’ясо у лаваші з додаванням соусів та овочів.

Цього дня народилися:

160 років від дня народження Григорія Львовича Любомирського (1865-1937), українського композитора, музикознавця, педагога;

85 років від дня народження Віктора Івановича Кукси (1940), українського громадського діяча, дисидента, учасника національно-визвольного руху.

Ще цього дня:

1913 — Далай-лама XIII оголосив незалежність Тибету від Китаю;

1917 — У Великій Британії уряд дозволив жінкам бути водіями таксі;

1924 — Польска поліція закатувала Ольгу Басараб, організаторку 1-ї жіночої чоти Легіону УСС, розвідницю, активістку УВО, зв'язкову полковника Євгена Коновальця;

1931 — Урочисте відкриття нової столиці Індії — Нью-Делі;

1942 — Розпочався примусовий вивіз українського населення з окупованих територій на примусові роботи до Німеччини;

1959 — У продаж надійшли перші ляльки Барбі;

1960 — Відбулося перше випробування французької атомної бомби в Сахарі;

1981 — У "Нью-Йорк таймс" опубліковано найдовше речення — з однієї тисячі двохсот вісімдесяти шести слів;

1992 — Уганда визнала незалежність України;

2001 — Арешт експрем'єр-міністерки Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків;

2012 — Виведено на орбіту перший угорський штучний супутник Землі MaSat-1.

Церковне свято:

Християни вшановують пам'ять преподобного Мартиніана. Він був наділений даром зцілення.

Преподобний з вісімнадцяти років оселився в пустелі, недалеко від міста Кесарія Палестинська. Тут він жив у молитві та безмовності 25 років.

Одного разу жінка, на ім'я Зоя посперечалася зі знайомими, що спокусить святого Мартиніана. Вона прийшла до нього вночі під виглядом мандрівниці та попросила прихистку на ніч. Святий впустив її, через те, що погода на дворі була погана.

Жінка переодяглася в дорогий одяг і стала спокушати подвижника. Тоді святий вийшов з келії, запалив багаття і став босими ногами на вугілля охоплене полум'ям. Одночасно він промовляв: "Важко тобі, Мартиніан, терпіти цей тимчасовий вогонь, як же ти будеш терпіти вічний вогонь, приготований тобі дияволом?".

Тоді Зоя розкаялася і просила святого наставити її на шлях порятунку. За його вказівкою вона вирушила до Вифлеєму, у монастир святої Павли, де в суворих подвигах прожила 12 років до смерті.

Іменини: Василь, Володимир, Євген, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Тимофій, Ганна, Віра, Зоя, Світлана.