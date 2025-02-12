Інтерфакс-Україна
Події
21:41 12.02.2025

Зеленський анонсував зниження цін на 30% на 100 найпопулярніших медзасобів з 1 березня

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Зеленський анонсував зниження цін на 30% на 100 найпопулярніших медзасобів з 1 березня

Рада Національної безпеки та оборони України (РНБО) у середу на засіданні прийняла рішення щодо цін на ліки для їх здешевлення, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей", – заявив він.

Президент уточнив, що уряд повинен представити суспільству всі деталі.

"Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я", – відзначив Зеленський.

Як повідомлялося, президент 5 лютого розкритикував ситуацію на ринку ліків та заявив про необхідність конкретних кроків, які дадуть змогу зробити більш доступним захист здоров’я людей, а якщо їх не буде - будуть кадрові рішення.

"Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо. І це відповідальність уряду, конкретно – міністра охорони здоров’я, Антимонопольного комітету", - сказав тоді Зеленський.

Потім, 10 лютого, Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на ринку ліків, назвавши ціни на них "абсолютно неадекватними". За його словами, аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови українцям.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", на нараді президента з бізнесом наприкінці грудня питання про ситуацію на ринку ліків та аптечні мережі піднімав один із найбільших вітчизняних виробників – фармкомпанія "Дарниця".

 

Теги: #ліки #зеленський

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