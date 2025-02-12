Зеленський про розмову з Трампом: Визначаємо спільні кроки, щоб зупинити агресію рф і гарантувати надійний мир, домовились про подальші контакти

Президент України Володимир Зеленский після розмови з американським колегою Дональдом Трампом відзначив готовність сторін працювати разом на рівні команд.

«Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний Президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», - написав він в телеграм-каналі у вівторок.

Зеленський додав, що обговорювалась його розмова зі Скотом Бессентом і підготовка нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

«Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним», - написав Зеленский.

Він додав, що Україна більше за всіх хоче миру.

«Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done», - відзначив президент України.

Він также повідомив про домовленість щодо подальших контактів та зустрічей.