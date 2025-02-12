Інтерфакс-Україна
Події
19:39 12.02.2025

Зеленський і міністр фінансів США обговорили економічну співпрацю

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Зеленський і міністр фінансів США обговорили економічну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Перед початком зустрічі президент подякував США за надану допомогу і підтримку України.

"Я дякую президенту (Трампу - ІФ-У) за його меседж, що він підтримує Україну і хоче зупинити цю війну. І я знаю, що він сильний чоловік, і я впевнений, що він змусить Путіна до миру", - сказав Зеленський, звертаючись до міністра фінансів США.

Також сторони обговорили важливість фінансових санкцій проти РФ. Окрім того, Зеленський наголосив на важливості збільшення заморожених російських активів до $300 млрд, кошти з яких мають бути використані для відновлення України, а також для покупки озброєння з американських заводів.

У свою чергу, Бессент зазначив, що це його перший візит за кордон на новій посаді, а також запевнив у продовженні підтримки України.

Теги: #співпраця #зеленський #сша

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