Інтерфакс-Україна
Події
19:37 12.02.2025

Сенат США затвердив Габбард главою Національної розвідки

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Сенат США затвердив Габбард главою Національної розвідки

Сенат США в середу затвердив призначення Тулсі Габбард на пост глави Національної розвідки, повідомляє CNN.

За призначення проголосували 52 сенатори, проти – 48, здебільшого за партійною ознакою, "демократи" не підтримали призначення.

Так, Габбард стала 14-тою кандидатура Трампа, яку затверджено з 20 січня, вона вважалась найбільш суперечливою кандидаткою.

Як повідомляє мовник, колишня конгресвумен-демократка з Гавайських островів, Габбард стала "об'єктом пильної уваги" законодавців з Комітету з питань розвідки Сенату через її погляди на стеження і низку суперечливих зустрічей, які вона провела в Лівані і Сирії в 2017 році, в тому числі з тодішнім президентом Асадом. Також вона зіткнулася із занепокоєнням з боку кількох сенаторів-республіканців щодо її недостатньої підтримки України.

Габбард народилася 12 квітня 1981р., вона – підполковниця резерву армії США, членкиня Палати представників США від 2-го округу Гаваїв (2013–2021). У 2020 році брала участь у праймеріз Демократичної партії як кандидат у президенти. У 2022 році залишила Демократичну партію, ставши незалежною, а у 2024 році приєдналася до Республіканської партії.

Директор Національної розвідки відповідно до Закону про реформу розвідки та запобігання тероризму 2004 року є виконавчим головою Розвідувального співтовариства США, а також управляє та наглядає за Національна програма розвідки США. Усі агенції Розвідувального співтовариства США підпорядковуються безпосередньо директору Національної розвідки. Директор Національної розвідки також виступає, за запрошенням, радником президента Сполучених Штатів, Ради національної безпеки США та Ради внутрішньої безпеки США з усіх питань розвідки. Директор Національної розвідки за підтримки Офісу Директора Національної розвідки готує щоденне президентське резюме, документ особливої важливості, що об'єднує розвідувальні дані всіх агенцій Розвідувального співтовариства США, які щоранку передаються президенту Сполучених Штатів.

Як повідомлялось, в січні Сенат США затвердив призначення Джона Реткліффа на пост глави ЦРУ.

 

Теги: #кадри #трамп #сша

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