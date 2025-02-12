Керівник ЦПД: ворог робить ставку на наших підлітків, маємо створювати для них більше українського контенту

Українські підлітки є цільовою аудиторією російської пропаганди для "всмоктування" ворожої культури, маємо робити для них більше якісного українського контенту, наголошує керівник Центру протидії пропаганді (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" він розповів, що росіяни модернізують пропаганду, зокрема запускають серіали, додають їм легітимності, для вигляду критикуючи їх всередині РФ.

"На українську аудиторію зараз поширюють такий собі серіал "Ландыши" - мільйонні перегляди, купа відео в TikTok, навіть українські військові підхоплюють і співають пісню з цього серіалу. При цьому у багатьох немає розмежування, що якщо тобі сподобалася якась пісня і ти її поширюєш, то це означає, що разом з нею ти поширюєш і російську культуру. Аудиторія цього серіалу, до речі, підлітки 14-18 років", - розказав Коваленко.

Ще один приклад, за його словами, це пісня "Sigma Boy". "Багато хто з нас сміється, мовляв, чим ви там в ЦПД займаєтеся. Вибачте, але в школі у багатьох вчителів проблеми з дітьми до 14 років, які слухають ці пісні. Це всмоктування російської культури", - пояснив він.

Керівник ЦПД розказав, що ворожі спецслужби проводять такі довготривалі інформаційні операції, орієнтуючись на українських підлітків, зокрема, вивчають тих, хто потенційно через 5-10 років може бути не тільки лідером думок, а й обіймати певні посади.

"Ті, кому зараз 12-14 років, будуть визначати життя країни, складати бізнесову і політичну еліту, саме вони вирішуватимуть, чи дружити з росією. Ставка росіян робиться на те, щоб наші діти всмоктали ворожу культуру і прийняли потім правильне для росії рішення", - додав він.

Відповідаючи на запитання, яким чином пояснювати дітям небезпеку російського контенту, Коваленко наголосив: "На жаль, Україна не має в достатній кількості власного продукту, який був би альтернативою для підлітків. Разом з тим українського контенту від тих самих блогерів стало більше".

"Підлітки дивляться різного роду стрімерів, грають в Minecraft. Є подача історії через Minecraft – фактично це анімаційні фільми. Також знімаються стріми про Roblox і паралельно з цим стрімом розповідається про історію України, наприклад. Велика подяка творцям S.T.A.L.K.E.R. 2 за те, що вони зробили такий продукт: купа українських стрімерів, граючи в цю гру, паралельно розповідають українські новини і в цілому говорять про українське", - розказав він.

Також, за словами керівника ЦПД, зараз з'явилися нові молодіжні блогери, які знімають короткі відео і розповідають, наприклад, про Лесю Українку.

Коваленко додав, що авторитетами для молоді є не батьки, а оточення, лідери думок – блогери, геймери, співаки, культурні діячи тощо.

"Наразі формується прошарок проукраїнські мислячих молодих людей, а задача держави – зробити цих людей лідерами думок, щоб вони охоплювали аудиторію своїх однолітків… Якщо такі лідери думок транслюватимуть правильні думки – все буде добре. Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 – це чудовий приклад того, як український продукт захоплює розум росіян", - підсумував керівник ЦПД.