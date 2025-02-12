Інтерфакс-Україна
Події
13:42 12.02.2025

ВАКС лишив у силі заставу в 100 млн грн для нардепа Бондаря, підозрюваного в заволодінні коштами "Укрзалізниці"

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ВАКС лишив у силі заставу в 100 млн грн для нардепа Бондаря, підозрюваного в заволодінні коштами "Укрзалізниці"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) розглянула апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді від 24 січня 2025 року про застосування до народного депутата України запобіжного заходу у вигляді застави розміром 100 млн грн, повідомляє пресслужба суду.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили від моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 17 січня САП та НАБУ повідомили народному депутату Віктору Бондарю про підозру в організації заволодіння понад 140 млн грн під час закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця".

У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат, використовуючи свій вплив, створив перешкоди в діяльності підприємця для залучення його до реалізації протиправної схеми. У подальшому, заручившись підтримкою, нардеп спільно з підприємцем розробив злочинну схему заволодіння коштами УЗ під час постачання продукції за цінами, значно вищими за ринкові, що завдало збитків на суму понад 140 млн грн.

Крім того, протягом діяльності схеми підозрюваний нардеп використовував для розв'язання питань свій статус і зв'язки, а також отримував тіньові дивіденди від реалізації злочинної схеми.

За цими фактами про підозру повідомлено восьми особам.

Теги: #вакс #застава #бондар

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