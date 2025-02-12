Умєров обговорив із держсекретарем з оборони Великої Британії пріорітети для ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі, який очолює засідання Контактної групи з питань оборони України у середу.

"Вдячний йому за лідерство та нові зобов’язання, які Велика Британія бере на себе для зміцнення обороноздатності України. Обговорили порядок денний засідання, ключові очікування та пріоритети для ЗСУ, які потребують рішень вже сьогодні", - написав Умєров у Facebook.

За його словами, Україна і Велика Британія разом працюють над спільною безпекою України, Європи та всього світу.

"Очікуємо продуктивного засідання "Рамштайн" та нових рішень для посилення Збройних сил України", - написав міністр.

Як повідомлялось, Умєров у середу, 12 лютого, розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Він вже провів першу зустріч із новим главою Пентагону Пітом Гегсетом.