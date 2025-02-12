Інтерфакс-Україна
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12:35 12.02.2025

Рада внесла зміни до закону про держтаємницю

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Рада внесла зміни до закону про держтаємницю

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до ст. 8 закону про державну таємницю (№1139), повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція “Європейська солідарність”).

“Рада підтримала законопроєкт про державну таємницю (№11394). До державної таємниці тепер віднесуть інформацію про організацію, стан і плани забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури та інформацію про створення матеріально-технічного резерву для реагування та ліквідації наслідків на об’єктах критичної інфраструктури”, - написав Гончаренко в Телеграм.

За його словами, в цілому законопроєкт підтримали 290 депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

Теги: #закон #держтаємниця

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