В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, у п'ятницю місцями невеликий сніг

В Україні в четвер, 13 лютого, без опадів, вночі та вранці у північно-східній частині та в Карпатському регіоні місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, у східних областях та в Карпатах до 15° морозу, на Закарпатті та в Криму 1-6° морозу. Вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та Одеській областях 0-5° тепла.

В Києві без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 13 лютого у Києві було зафіксовано у 1995 році: вона становила 10,2° тепла, найнижчу вночі – 29,1° нижче нуля в 1911 році.

В п'ятницю, 14 лютого, у західних, вдень і в північних областях невеликий сніг, мокрий сніг. На решті території без опадів.

Температура вночі 3-8° морозу, на Лівобережжі 8-13° морозу. Вдень від 1° морозу до 4° тепла, у південних областях та в Криму 3-8° тепла.

У західних та північних областях на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

В Києві вдень невеликий сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° тепла.