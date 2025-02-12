Повоєнна Україна із сильною армією та ВПК може стати головним союзником США в регіоні – Буданов у Вашингтоні

Повоєнна Україна як держава з однією з найсильніших армій на континенті, потужним військово-промисловим комплексом та унікальним воєнним досвідом може стати головним союзником США в регіоні та надійним партнером у новій світовій реальності, заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов, який взяв участь в Американсько-українському бізнес-форумі в межах "Українського Тижня" у Вашингтоні.

"Тісна співпраця України та США у сфері військової промисловості та розвитку сектору новітніх оборонних технологій має широкі взаємовигідні перспективи. Зараз саме час зміцнювати її між нашими урядами та бізнесом", - написав він в телеграм за підсумками виступу на форумі.

Буданов наголосив, що Україна дуже цінує значну підтримку від американського народу в боротьбі з РФ і нагадав, що одна з головних причин війни РФ проти України - захопити країну, її природні ресурси та військово-промисловий комплекс, щоб у майбутньому використати їх проти західних країн.