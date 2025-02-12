На початку повномасштабного вторгнення загинули деякі люди в Офісі президента - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про спроби замаху на нього на початку повномасштабного вторгнення, а також про загибель деяких людей в Офісі президента.

"Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було те, що загинули деякі люди тут, всередині нашого Офісу. Були інші люди наші, які захищали. Була висадка десанту. Все це відбувалося", - сказав Зеленський в інтерв'ю для The Guardian.