Інтерфакс-Україна
Події
12:07 12.02.2025

На початку повномасштабного вторгнення загинули деякі люди в Офісі президента - Зеленський

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На початку повномасштабного вторгнення загинули деякі люди в Офісі президента - Зеленський
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про спроби замаху на нього на початку повномасштабного вторгнення, а також про загибель деяких людей в Офісі президента.

"Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було те, що загинули деякі люди тут, всередині нашого Офісу. Були інші люди наші, які захищали. Була висадка десанту. Все це відбувалося", - сказав Зеленський в інтерв'ю для The Guardian.

Теги: #зеленський #офіс_президента

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