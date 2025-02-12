Населення України становить 32 млн осіб

Населення України за останні 10 років скоротилося на 10 млн – до 32 млн осіб, при цьому українська нація в цілому налічує 60 млн осіб, розповів віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

"У день становлення нашої незалежності в Україні проживало 52 млн осіб. За наступні 10 років це число знизилося до 48 млн. Перед першим вторгненням – 45 млн. У 2015 році після анексії Криму кількість населення впала до 42 млн. І тепер на кінець 2024 року населення країни становило 32 млн – вражаюча цифра", – повідомив віцепрем’єр.

За його словами, загалом українська нація налічує близько 60 млн осіб, проте половина з них мешкає за межами України і складається з біженців, з людей, що покинули країну до війни, та з діаспори. Так, у Європі проживає близько 5 млн українців, котрі виїхали з країни через війну.

За словами Чернишова, для третини українців першим фактором повернення на батьківщину є закінчення війни. Важливим є також успіх економічних та демократичних реформ в країні.

"Перший фактор - закінчення війни. Ми не виключаємо, що після закінчення війни та встановлення стабільного миру близько 30% людей серйозно подумають про повернення. Інші, мабуть, поставили б додаткові умови. Буде група, яка не повернеться. Але й вони можуть бути корисними для України. І вони вже є: підтримують українське суспільство, українську армію", – сказав він.