Інтерфакс-Україна
Події
09:36 12.02.2025

Шмигаль: Остання масована атака є свідченням, що Росія не бажає миру

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Шмигаль: Остання масована атака є свідченням, що Росія не бажає миру

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що сьогоднішня російська ракетна атака на Україну є свідченням того, що Росія не бажає миру.

"Уночі росія випустила по Україні балістичні ракети та дрони. У Києві внаслідок атаки, на жаль, загинула людина. Мої співчуття рідним. Є поранені, серед них дитина. Пошкоджені будинки, офіси та цивільна інфраструктура", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Він зазначив, що усі рятувальні служби зараз допомагають людям, триває ліквідація наслідків.

"Ця атака є свідченням, що росія не бажає миру. Нам необхідна єдність і допомога партнерів. Закликаємо посилити підтримку України та тиск на агресора, щоби припинити вбивство українців", - наголосив прем'єр.

Теги: #шмигаль #реакція #ракетна_атака

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