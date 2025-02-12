Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, є пошкодження

Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, є пошкодження, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"З вечора агресор кілька разів атакував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку та Мирівську громади. Обстрілював артилерією, скинув боєприпас з БпЛА та поцілив дроном-камікадзе. Минулося без загиблих і поранених", - написав він у телеграмі.

Також він зазначив, що внаслідок удару ракетою по Кривому Рогу пошкоджена інфраструктура, вибиті вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі. Понівечені 3 багатоквартирні будинки і 33 авто. Однак люди не постраждали.

Голова ОВА також зазначив, що вночі підрозділи ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники.

Як повідомлялось, у Кривому Розі внаслідок ракетної атаки окупантів ввечері у вівторок пошкодження отримали багатоквартирні будинки, навчальний заклад та бізнес-об'єкти.