В Оболонському районі один загиблий та троє постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ – Кличко

В Оболонському районі один загиблий та троє постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ, серед постраждалих 9-річна дівчинка, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"В Оболонському районі наразі один загиблий. Та вже троє постраждалих, двох із них медики госпіталізували, одному - надали допомогу на місці.

Він зазначив, що серед постраждалих 9- річна дівчинка.

У свою чергу, Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила, що внаслідок російського удару по Києву зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста.

Зокрема, Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх, Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м, Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих, а також Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

"На всіх локаціях працюють рятувальники. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу", - підкреслили у відомстві.

Як повідомлялось, у ніч на середу, 12 лютого, у Києві пролунала серія вибухів, Сили протиповітряної оборони попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Джерела: https://t.me/VA_Kyiv/10719

https://t.me/VA_Kyiv/10719