Інтерфакс-Україна
Події
23:44 11.02.2025

На покровському напрямку с початку доби знешкоджено 261 окупанта

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Втрати російських окупантів на покровському напрямку фронту у Донецькій області від початку доби склали 261 військовослужбовців, з них 116 – безповоротні, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook станом на 23:00 вівторка.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 261 окупант, з них 116 - безповоротно. Українські воїни знищили танк, одну бойову броньовану машину, три МТЛБ, дванадцять одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА, дві окопні РЕБ, одну антену БпЛА; також пошкодили один танк, чотири одиниці автомобільної техніки, САУ та дві гармати противника", - сказано в повідомленні.

В генштабі зазначили, що на покровському напрямку від початку доби противник атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка, Улакли, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надеждинка, Олексіївка, Дачне та Шевченко. Українські захисники зупинили всі 30 штурмових дій противника. Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Гродівка, Звірове, Леонтовичі та Муравка.

Теги: #генштаб #зведення

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