Інтерфакс-Україна
Події
19:58 11.02.2025

Зеленський: Добудовані енергоблоки Хмельницької АЕС дадуть змогу Україні йти без імпорту навіть узимку

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Зеленський: Добудовані енергоблоки Хмельницької АЕС дадуть змогу Україні йти без імпорту навіть узимку

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Верховною Радою законом про придбання необхідного обладнання для добудови двох енергоблоків Хмельницкої АЕС.

"Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це більш ніж 2 гігавати електрики для України. І щоб було зрозуміло, зараз, цими складними зимовими місяцями, ми можемо імпортувати в Україну від наших сусідів приблизно такий обсяг електрики. Наші добудовані енергоблоки дадуть Україні змогу навіть у зимові місяці йти без імпорту", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

За його словами, це обов'язково допоможе стримувати зростання цін на електрику для населення.

Окрім того, Україна може говорити більш упевнено із США щодо спеціальних економічних проєктів видобутку та переробки спеціальних ресурсів, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики. "Промислове зростання та розвиток будь-якої економіки мають базуватися в сучасному світі на розвитку енергетичних джерел", - додав Зеленський.

"Саме це й робимо. Звичайно, є голоси, які критикують. Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись", - зазначив президент.

Він подякував депутатам, які зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України.

Як повідомлялося, Верховна Рада України прийняла закон про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Відповідне рішення Рада прийняла на своєму засіданні у вівторок, проголосувавши в цілому за законопроєкт №11392.

 

Теги: #аес #зеленський

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