Інтерфакс-Україна
Події
19:42 11.02.2025

Україна говоритиме з партнерами щодо збільшення спроможностей ППО - Зеленський

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Україна говоритиме з партнерами щодо збільшення спроможностей ППО - Зеленський
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

У найближчі тижні українська сторона буде говорити з партнерами щодо посилення захисту неба, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Будемо й на цьому тижні, і наступного тижня говорити з партнерами щодо більших спроможностей нашої ППО – усього захисту неба", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Президент також подякував захисникам неба.

"Сьогодні був черговий удар по нашій енергетиці – майже 20 російських ракет, зокрема балістичних, та ще майже 125 дронів різних типів. Значну частину збито", - додав президент.

 

Теги: #партнери #ппо #зеленський

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