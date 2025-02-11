Інтерфакс-Україна
Події
19:27 11.02.2025

Електронні черги будуть запроваджені невдовзі на проходження ВЛК

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Електронні черги будуть запроваджені невдовзі на проходження ВЛК

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук анонсувала запровадження найближчим часом електронних черг при проходженні військово-лікарських комісій (ВЛК).

"Сьогодні провели чергову міжвідомчу робочу зустріч з реформи МСЕК-ВЛК. Невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги. Поки у тестовому режимі", - написала Верещук в Телеграм у вівторок.

Вона заявила про намір відвідати декілька ВЛК, "щоб особисто поспілкуватись там із людьми".

"Наша мета – кардинально зменшити черги та збільшити швидкість", - пояснила Верещук.

 

Теги: #влк #реформа

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