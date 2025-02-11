Електронні черги будуть запроваджені невдовзі на проходження ВЛК

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук анонсувала запровадження найближчим часом електронних черг при проходженні військово-лікарських комісій (ВЛК).

"Сьогодні провели чергову міжвідомчу робочу зустріч з реформи МСЕК-ВЛК. Невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги. Поки у тестовому режимі", - написала Верещук в Телеграм у вівторок.

Вона заявила про намір відвідати декілька ВЛК, "щоб особисто поспілкуватись там із людьми".

"Наша мета – кардинально зменшити черги та збільшити швидкість", - пояснила Верещук.