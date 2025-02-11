Для безпеки України вкрай важлива військова підтримка США – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав вкрай важливим для безпеки України, щоб військова підтримка США тривала, навівши як приклад системи протиповітряної оборони Patriot американського виробництва.

"Тільки Patriot може захистити нас від усіх видів ракет, тільки Patriot. Є й інші (європейські системи... але вони не можуть забезпечити повний захист... Тому навіть із цього невеликого прикладу ви можете бачити, що без Америки гарантії безпеки не можуть бути повними", - сказав Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian.

Він вважає, що м'яка миротворча місія навряд чи спрацює, якщо вона не буде супроводжуватися гарантіями того, що вона виступить проти РФ, якщо Москва відновить військові дії. "Я буду з вами відвертим, я не думаю, що війська ООН або щось подібне коли-небудь дійсно комусь допомагали в історії. Сьогодні ми не можемо по-справжньому підтримати цю ідею. Ми за (миротворчий – ІФ-У) контингент, якщо він є частиною гарантії безпеки, і я хотів би ще раз підкреслити, що без Америки це неможливо", - додав президент України.

За словами Зеленського, якщо президент США Дональд Трамп відмовиться від підтримки України, Європа самотужки не зможе заповнити прогалину. "Є голоси, які кажуть, що Європа могла б запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу ні. Гарантії безпеки без Америки не є реальними гарантіями безпеки", - сказав український президент.

Він також сказав, що "дуже важливо", щоб президент США зустрівся з українською делегацією перед зустріччю з Володимиром Путіним, але утримався від критики Трампа за його непрозорі заяви. "Очевидно, що він насправді не хоче, щоб усі знали подробиці, і це його особисте рішення", - сказав Зеленський.