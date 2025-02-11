17:25 11.02.2025
Двоє цивільних загинуло внаслідок ворожого авіаудару на Сумщині
Двоє людей загинули внаслідок ворожого авіаудару по Краснопільській громаді на Сумщині, розпочато слідство, повідомив Офіс генерального прокурора.
"За даними слідства, 11 лютого 2025 року близько 15:00 окупанти скинули, за попередньою інформацією, дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумського району", - йдеться у повідомленні у телеграм у вівторок.
Повідомляється, що внаслідок атаки загинули 40-річний чоловік та 30-річна жінка. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство, транспортні засоби, приміщення.