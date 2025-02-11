Інтерфакс-Україна
Події
17:25 11.02.2025

Двоє цивільних загинуло внаслідок ворожого авіаудару на Сумщині

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Двоє людей загинули внаслідок ворожого авіаудару по Краснопільській громаді на Сумщині, розпочато слідство, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 11 лютого 2025 року близько 15:00 окупанти скинули, за попередньою інформацією, дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумського району", - йдеться у повідомленні у телеграм у вівторок.

Повідомляється, що внаслідок атаки загинули 40-річний чоловік та 30-річна жінка. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство, транспортні засоби, приміщення.

 

Теги: #сумська_область #жертви #обстріли

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