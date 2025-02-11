Інтерфакс-Україна
Події
13:54 11.02.2025

Міноборони ініціює створення полігона для тестування нових технологій розмінування з використанням ШІ

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Міноборони ініціює створення полігона для тестування нових технологій розмінування з використанням ШІ

Міністерство оборони України опрацьовує можливість створення сучасного випробувального полігона для тестування нових технологій, які використовуються в процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту.

Як повідомили у пресслужбі відомства, про це йшлося під час робочої зустрічі фахівців Міноборони, Мінекономіки, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Програми розвитку ООН та інших.

Проєкт спрямовано на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій, обмін досвідом між українськими та міжнародними партнерами.

Представники оборонного відомства запропонували присутнім на зустрічі приєднатися до цієї ініціативи Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

"Полігон, що перебуває у розпорядженні Міноборони, може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань та навчання", - наголосила представник секретаріату Національного органу протимінної діяльності, начальник відділу управління інформацією протимінної діяльності управління протимінної діяльності Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Ольга Дробот.

Вона наголосила, що новітні технології та їх розвиток дозволяють суттєво прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а відтак гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів і зменшити ризики для цивільного населення.

Крім того, сторони обговорили нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів й інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту в процеси планування й безпечного розмінування.

Теги: #розмінування #міноборони #ші

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