Інтерфакс-Україна
Події
12:07 11.02.2025

Внаслідок обстрілу РФ на Харківщині зруйновано будинок, під завалами може бути людина

1 хв читати

 Окупаційна армія РФ у вівторок ближче до полудня обстріляла с.Золочів (Богодухівський р-н), внаслідок обстрілу зруйновано будинок, під завалами може перебувати людина, повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

"Боєприпас влучив у приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може бути місцевий житель. Профільні служби працюють на місці події", - йдеться у повідомленні ОВА у телеграм.

Теги: #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:09 18.05.2025
Окупанти влучили у житлову забудову Центрального району Херсону, пошкоджено 6 будинків - Прокудін

Окупанти влучили у житлову забудову Центрального району Херсону, пошкоджено 6 будинків - Прокудін

09:29 17.05.2025
В Харківській області одна жителька загинула, ще 9 постраждали через ворожі обстріли за добу

В Харківській області одна жителька загинула, ще 9 постраждали через ворожі обстріли за добу

16:15 16.05.2025
Ремонтна бригада "ДТЕК" знову потрапила під обстріл у Донецькій області

Ремонтна бригада "ДТЕК" знову потрапила під обстріл у Донецькій області

14:53 16.05.2025
В Костянтинівці в результаті обстрілу загинули двоє людей, троє поранені – прокуратура

В Костянтинівці в результаті обстрілу загинули двоє людей, троє поранені – прокуратура

15:03 15.05.2025
У Херсоні загинула жінка через артобстріл окупантів

У Херсоні загинула жінка через артобстріл окупантів

11:51 15.05.2025
Окупанти 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області, один житель загинув, 7 поранені

Окупанти 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області, один житель загинув, 7 поранені

09:53 15.05.2025
На Харківщині за добу один загиблий і троє постраждалих через ворожі обстріли

На Харківщині за добу один загиблий і троє постраждалих через ворожі обстріли

20:56 14.05.2025
Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

18:56 14.05.2025
Двоє цивільних дістали поранень через ворожий удар БпЛА по Козачій Лопані

Двоє цивільних дістали поранень через ворожий удар БпЛА по Козачій Лопані

09:08 14.05.2025
Через атаки ворожих БпЛА постраждало троє мирних жителів Харківщини

Через атаки ворожих БпЛА постраждало троє мирних жителів Харківщини

ВАЖЛИВЕ

Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

У Чорнобильській зоні відчуження планують розміщення ММР – голова ДАЗВ

СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Києві, для якого ворог завербував підлітка

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

Дві людини постраждали внаслідок атаки БпЛА на Сумщині

ОСТАННЄ

Голова ДАЗВ спростував інформацію про наявність тварин з мутаціями у Чорнобильській зоні відчуження

На парламентських виборах у Португалії народ висловив довіру уряду "Демократичного альянсу" - екс-прем'єр

У Харкові 16-річна ліцеїстка підпалювала автомобілі українських військових - прокуратура

Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

У Чорнобильській зоні відчуження планують розміщення ММР – голова ДАЗВ

Дощі, подекуди з грозами, прогнозуються в Україні у вівторок

В Києві затримали білоруса, який збував оптові партії психотропів

За наказом Сирського у 59 ОШБр змінили командира, бригаду очолив полковник Сак

Лідери Франції, Німеччини, Британії та Італії поговорили з Трампом перед його телефонною розмовою з Путіним

Третя штурмова прокоментувала конфлікт навколо 47 ОМБр: підтримуємо рішення Генштабу про розслідування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА