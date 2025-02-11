Внаслідок обстрілу РФ на Харківщині зруйновано будинок, під завалами може бути людина

Окупаційна армія РФ у вівторок ближче до полудня обстріляла с.Золочів (Богодухівський р-н), внаслідок обстрілу зруйновано будинок, під завалами може перебувати людина, повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

"Боєприпас влучив у приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може бути місцевий житель. Профільні служби працюють на місці події", - йдеться у повідомленні ОВА у телеграм.