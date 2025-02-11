Інтерфакс-Україна
Події
11:49 11.02.2025

Підприємці Казахстану надали Україні партію генераторів як гуманітарну допомогу – МЗС

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Посольство України в Казахстані надіслало в Україну чергову партію генераторів як гуманітарну допомогу, надану казахстанськими бізнес-колами та компаніями, повідомляє Міністерство закордонних справ.

"Посольство надіслало до України чергову гуманітарну допомогу, отриману від казахстанських бізнес-кіл та компаній, у вигляді партії генераторів. Цю допомогу буде спрямовано на забезпечення діяльності найбільш важливих об'єктів соціальної сфери України - медичних закладів, шкіл. Це особливо необхідно, коли українські міста та села потерпають від постійних російських атак на енергетичні об'єкти", - йдеться у повідомленні МЗС телеграмі в понеділок.

Посольство України в Казахстані висловлює вдячність за надання необхідної гуманітарної допомоги, "особливо у зимовий період та в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру України", додали в МЗС.

Теги: #казахстан #генератори

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