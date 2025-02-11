Келлог проведе низку перемовин на Мюнхенській конференції перш ніж представить Трампу план припинення війни – ЗМІ

Представник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог планує найближчими тижнями представити президентові варіанти припинення війни, а перед тим планує провести перемовини з посадовцями з різних країн Європи на Мюнхенській конференції з безпеки 14-16 лютого, пише The Washington Post у понеділок з посиланням на власні джерела.

"Келлог збиратиме інформацію від офіційних осіб на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині, яка розпочнеться в п’ятницю, а також під час візитів до Києва та інших європейських столиць, повідомили люди, які побажали залишитися невідомими, оскільки плани не є публічними", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Келлог готує для Трампа варіанти припинення війни, які створили б основу для проведення прямих переговорів президента з Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. При цьому співрозмовники видання повідомляють, що Келлог не планує відвідувати Москву під час цієї поїздки.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що Трамп планує "почати прокладати широкий шлях вперед". "В інтересах усіх було б, щоб ця війна закінчилася, і тому, очевидно, ми будемо обговорювати це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами", - сказав Рубіо про свою участь у Мюнхенській конференції.

За даними видання, очікується, що Келлог обговорить з європейськими офіційними особами їхню готовність взяти на себе ініціативу щодо надання сил стримування для забезпечення будь-якого мирного врегулювання. США навряд чи нададуть війська для цих зусиль, але вони можуть надати інші форми підтримки, сказали співрозмовники.

Також очікується, що Келлог закликатиме союзників витрачати більше на оборону, чого неодноразово вимагав Трамп. Що стосується тиску на Москву, деякі європейські чиновники радять США посилити заходи проти енергетичного сектору РФ, включаючи зниження так званого ліміту цін на нафту та використання заморожених російських активів.

Джерело: https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/02/10/russia-ukraine-war-special-envoy-kellogg/