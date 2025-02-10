Інтерфакс-Україна
Події
21:02 10.02.2025

Трамп розпочав чистки у військових академіях США

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Трамп розпочав чистки у військових академіях США

Президент США Дональд Трамп наказав негайно розпустити наглядові ради всіх військових академій в США.

"У понеділок Трамп виступив на каналі Truth Social, звинувативши академії в тому, що в останні роки в них "прокинулися ліві ідеологи". Він заявив, що його мета – зробити військові академії "знову великими", призначивши нових членів, які відповідають його баченню грізної армії", - йдеться у повідомленні каналу MAGA Resource у соціальній мережі X у понеділок.

Також повідомляється, що новопризначений міністр оборони Піт Хегсет підтримує цю ініціативу, наголошуючи на поверненні до "летальності" як основної мети збройних сил. Він також натякнув на партнерство з DOGE, запропонувавши інноваційний підхід до управління бюджетом Пентагону.

Як повідомлялось, адміністрація президента США Дональда Трампа планує залишити менше ніж 300 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) із понад 10 тис співробітників у всьому світі.

 

 

Теги: #академії #чистка #трамп #сша

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