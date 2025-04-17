Інтерфакс-Україна
Економіка
14:14 17.04.2025

ДТЕК до кінця 2025р. планує розчистити 103 км ліній електропередачі у Києві

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ДТЕК до кінця 2025р. планує розчистити 103 км ліній електропередачі у Києві

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" за січень-березень 2025 року вже розчистило від порослі 35 кілометрів трас під повітряними лініями електропередачі (ЛЕП) і планують до кінця року довести цей показник до майже 103 кілометрів, повідомив генеральний директор компанії Денис Бондар.

Як зазначили у "ДТЕК Київські електромережі", фахівці товариства таким чином убезпечують електромережі від потенційних аварій під час негоди, коли падіння гілок і дерев призводять до обривів проводів.

Зокрема, 10% електромереж столиці є повітряними, тобто знаходяться на електроопорах на певній висоті над поверхнею землі. Вони переважно пролягають посеред лісо-паркових зон та у районах приватної забудови. Щоб такі лінії працювали безаварійно, потрібно, окрім поточних ремонтів та технічного обслуговування, регулярно проводити обрізку дерев та іншої порослі під ними.

За останні п'ять років завдяки регулярній чистці трас від порослі кількість аварій через обрив проводів у столиці під час негоди знизилась вдвічі.

Окрім виникнення небезпеки аварій, торкання крон та окремих гілок до проводу під напругою несе в собі безпосередню загрозу життю людини.

"Особливо слід бути обачними мешканцям приватного сектору. Просимо вчасно обрізати дерева та кущі на власних подвір’ях та присадибних ділянках", - наголосили в обленерго.

Згідно з правилами, відповідальними за належний догляд за зеленими насадженнями є їхні власники та землекористувачі, тобто вони повинні обрізати дерева та кущі. Фахівці "ДТЕК Київські електромережі", своєю чергою, проводять планову обрізку дерев, які ростуть в охоронній зоні повітряних ЛЕП. На безгосподарських територіях та пустирях цю роботу повинні виконувати місцеві органи самоврядування.

Як проінформували в "ДТЕК Київські електромережі", охоронна зона ЛЕП – це земельна ділянка та повітряний простір по обидві сторони від лінії електропередачі. Для ліній до 1 кВ вона становить 2 метри по обидва боки лінії, 3-20 кВ – 10 метрів, 35 кВ – 15, 110 кВ – 20, 150 кВ, 220 кВ – 25, 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ – 30, 750 кВ – 40.

Згідно з Правилами охорони електричних мереж, висаджувати дерева під електролініями заборонено. Чистку від зелених насаджень власники або землекористувачі повинні проводити, якщо гілки дерев наблизилися до лінії 0,4 кВ ближче, ніж на 1 метр або якщо гілля нависає над проводами, або ж якщо дерева аварійні та за негоди можуть впасти та пошкодити електромережі.

Теги: #дтек #чистка #леп

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