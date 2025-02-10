Зеленський і президентка ЄІБ обговорили українську енергосистему

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо, з якою обговорив стан української енергосистеми.

“Ми також говорили про енергетику України. Я радий, що наша енергетика підтримується партнерами і буде далі підтримуватися. І дуже важливий проєкт про перетини кордону - це важливий проєкт, ми дуже близькі до позитивних результатів”, - сказав Зеленський, звертаючись до президента ЄІБ.

У свою чергу, вона відзначила важливість підписання угоди про мобілізацію близько 1 млрд євро інвестицій в державний і приватний сектори України, включаючи інвестиції в критичну інфраструктуру та енергетичну інфраструктуру.

“І я дуже сподіваюся, що дуже скоро ми зосередимося на вступі України до Європейського Союзу, приєднанні до європейської сім'ї, і що ми будемо на новому етапі, зосередившись на відновленні, процвітанні та добробуті для вашої країни”, - зазначила Кальвіньо.