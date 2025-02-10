Міноборони допустило до використання БАК BATON

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання в підрозділах Сил оборони України безпілотні авіаційні комплекси BATON українського виробництва, повідомило Головне управління забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння і військової техніки.

"Бойові пташки" цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку. Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості. І можуть, зокрема, наздоганяти та уражати ворожі цілі на чималій швидкості", - повідомила пресслужба Міноборони.

Повідомляється, що дрони BATON виготовлені з урахуванням вимог військових за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах, безпілотники BATON базуються на рамах різних розмірів.