ЄІБ виділить EUR40 млн на проєкт Служба 112
Служба 112 отримає EUR40 млн від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).
Про це було оголошено під час візиту міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, президентки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Наді Кальвіньо і посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової до київського комунікаційного центру Служби 112 в понеділок, 10 лютого.
"Розбудова Служби 112 це великий прогрес для Міністерства внутрішніх справ, для нашої держави, який є одним із компонентів євроінтеграційного шляху України. Команда МВС України і Європейський інвестиційний банк працювали на цьому напрямку з 2021 року і зараз ми переходимо до реалізації цього проєкту (…) За півтора роки повноцінної роботи Служби 112 в Україні ми опрацювали близько 5 млн викликів громадян", - сказав Клименко.
Як повідомив міністр, наразі понад 260 фахівців відповідають на дзвінки громадян у Києві, Львові і Дніпрі. 65 операторів володіють іноземними мовами. Зокрема, англійською, іспанською, французькою, японською, корейською, хорватською, чеською, грузинською.
Окрім того, по допомогу також можуть звернутися люди з вадами слуху і зору. "Жестовою мовою опрацьовано більше 24 тис. звернень наших громадян", - зазначив міністр.
"Я дуже рада сьогодні бути тут для того, щоб відзначити нашу участь в одному з важливих для нас проєктів. Сьогоднішній ранок ми почали з того, що віддали пошану захисникам України на Майдані Незалежності, тепер продовжуємо з вашим проєктом, який дуже дорогий нашому серцю, тому що ми розуміємо, що Служба порятунку реагує на ті виклики, які є дуже важливими для громадян України зараз, а також будуть дуже важливими в подальшому, навіть після закінчення війни, в продовження шляху України до Європейського Союзу", - сказала президентка ЄІБ.
Метою проєкту є впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на всій території України.