Інтерфакс-Україна
Події
13:42 10.02.2025

Чоловіка, який вбив пенсіонера на АЗС у Києві, направлять на примусове лікування

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Чоловіка, який стріляв з рушниці у пенсіонера на АЗС у Києві восени минулого року, направлять на примусове лікування до психіатричної лікарні із суворим наглядом, повідомила Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано клопотання про застосування до підозрюваного в умисному вбивстві чоловіка на АЗС примусових заходів медичного характеру. Його направлять до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом", - йдеться в повідомленні прокуратури в понеділок.

Як повідомлялося, 18 вересня 2024 року на АЗС на Кільцевій дорозі у Києві чоловік з рушницею підійшов до 65-річного пенсіонера, який збирався сісти у власний автомобіль. Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, забрав ключі від автомобіля, особисті речі та поїхав з місця злочину.

Згідно з повідомленням прокуратури, у досудовому розслідуванні було проведено судово-психіатричну експертизу, яка підтвердила, що 41-річний чоловік, який стріляв у пенсіонера, як на момент вчинення злочину, так і зараз, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними. Також встановлено, що з 2012 року він періодично проходив лікування у медичних закладах, де надають психіатричну допомогу.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою у спеціалізованому медичному закладі.

Теги: #психіатрія #вбивство #азс #лікування

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