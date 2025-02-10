Суд призначив заставу в 1 млн грн чинному судді Господарського суду Києва Івченку, підозрюваному в держзраді

Суд підтвердив обґрунтованість підозри Державного бюро розслідувань (ДБР) у державній зраді чинному судді Господарського суду Києва та обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн грн.

"Також обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою колишнім Президенту та Прем'єр-міністру України", - повідомляється на сайті ДБР у понеділок.

При цьому у відомстві не назвали прізвищ підозрюваних, але обставини справи вказують, що мова йде про суддю Господарського суду Києва Анатолія Івченка, який минулого тижня отримав підозру від Бюро.

Як повідомлялося, 18 січня працівники ДБР повідомили про підозру судді Господарського суду Києва та експрем'єру з експрезидентом України у справі з погашенням неіснуючого боргу перед Міністерством оборони РФ 14 років тому. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України як державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб. За даними джерела агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про суддю Анатолія Івченка.

"Намагаючись штучно створити підстави для прямого фінансування міністерства оборони РФ коштом українського держбюджету, чиновники залучили керівництво судової системи та суддю Господарського суду Києва для стягнення $405,5 млн на користь РФ за неправомірним рішенням суду. За розробленою фігурантами схемою, у серпні 2012 року до Господарського суду Києва МО РФ подало позов до Кабінету Міністрів України щодо стягнення понад 3 млрд грн з держбюджету", - ідеться в повідомленні.

Водночас Міноборони РФ до позову не долучило жодного доказу на підтвердження того, чому Україна має сплачувати цей борг, однак суддя Господарського суду виніс незаконну ухвалу й переклав на відповідача обов'язок збирання та надання доказів у справі, задовольнив позов Міноборони РФ й ухвалив стягнути з будь-якого рахунку державного бюджету України на користь РФ понад 3,1 млрд грн.