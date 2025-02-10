Інтерфакс-Україна
Події
11:57 10.02.2025

Український Червоний Хрест допоміг постраждалим від атак БПЛА на Сумщину

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Український Червоний Хрест допоміг постраждалим від атак БПЛА на Сумщину
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомогли постраждалим після російської атаки БПЛА на Суми вночі 9 лютого.

"На місці чергової атаки БПЛА працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Сумській області. Волонтери надали першу допомогу 8 людям," – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Внаслідок чергової російської атаки на Суми вночі 9 лютого, за інформацією ДСНС України, пошкоджено 3 будинки та 15 автомобілів.

Український Червоний Хрест також допомагає жителям громад Сумщини, які зазнали російських атак цими вихідними.

У Шостці, де ввечері 8 лютого російський дрон пошкодив об’єкт цивільної інфраструктури і близько 10 житлових будинків, до відновлювальних робіт долучилися волонтери Шосткинської місцевої організації УЧХ. На місці влучання було організовано пункт допомоги. Волонтери видавали постраждалим гігієнічні набори та набори для освітлення і заряджання гаджетів. Крім цього, представники УЧХ забезпечили людей тарпауліном для тимчасового перекриття пошкоджень у домівках.

Волонтери Роменської місцевої організації Українського Червоного Хреста працювали у Роменській громаді, де внаслідок російського обстрілу в ніч на 9 лютого, пошкоджено 3 будинки. Волонтери здійснили видачу тарпауліну жителям пошкоджених будинків та допомогли їм закрити водонепроникними брезентами вибиті вікна та двері.

 

Теги: #учх #суми #тчху #сумщина

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