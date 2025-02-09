Інтерфакс-Україна
Події
23:26 09.02.2025

Втрати ворога на покровському напрямку становлять понад 200 одиниць живої сили - Генштаб

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Окупанти втратили 114 військовослужбовців і 20 одиниці техніки лише на покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.30 неділі. 

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 114 та поранили 97 окупантів на даному напрямку; знищили один бронетранспортер, сім автомобілів, п’ять мотоциклів, чотири БпЛА, крім того, суттєво пошкодили танк та дві гармати загарбників", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, на покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 31 штурм позицій українських оборонців. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне. Два бойових зіткнення ще тривають. Ворог завдав авіаударів по населеним пунктам Звірове, Покровськ, Філія та Гродівка. 

Теги: #генштаб #зведення

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